رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .

وأكدت سيمونا باتروتشي رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأور ومتوسطة في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ، :" نجتمع في مكان رائع وهو شرم الشيخ وتم التباحث في ملفات التصحر والهجرة غير الشرعية ".

وتابعت :" نعمل على كيفية التعاون بين دول المتوسط لتحقيق نتائج مثمرة ونحن مع السلام وعلينا ان نتخذ خطوات فعلية لتحقيق ذلك ".



وأكملت :" إيطاليا فعلت خطة من اجل التعاون وتأهيل العناصر البشرية ".