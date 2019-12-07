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فن

شاهد| هيدى كرم تدخل فى شجار مع والدتها.. تعرف على السبب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
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نبيل العدوى
عادت الفنانة هيدي كرم، لمشاركة جمهورها أحدث أخبارها الفنية ويومياتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات، تحت عنوان #يوميات_هيدي_و_أم_هيدي

وظهرت هيدي في فيديو مصور وهي تقتحم الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية من فوق خزانة الملابس لتستبدلهم بالأحذية الصيفية.

وقالت لها هيدى كرم: "وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!".

وانتهى الخلاف بينهما في المقطع الثاني، بعدما أجبرتها والدتها على استبدال الأحذية الشتوي بالصيفي بدلًا عنها.

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