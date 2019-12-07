شاهد| هيدى كرم تدخل فى شجار مع والدتها.. تعرف على السبب

عادت الفنانة هيدي كرم، لمشاركة جمهورها أحدث أخبارها الفنية ويومياتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات، تحت عنوان #يوميات_هيدي_و_أم_هيدي
وظهرت هيدي في فيديو مصور وهي تقتحم الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية من فوق خزانة الملابس لتستبدلهم بالأحذية الصيفية.
وقالت لها هيدى كرم: "وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!".
وانتهى الخلاف بينهما في المقطع الثاني، بعدما أجبرتها والدتها على استبدال الأحذية الشتوي بالصيفي بدلًا عنها.
وظهرت هيدي في فيديو مصور وهي تقتحم الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية من فوق خزانة الملابس لتستبدلهم بالأحذية الصيفية.
وقالت لها هيدى كرم: "وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!".
وانتهى الخلاف بينهما في المقطع الثاني، بعدما أجبرتها والدتها على استبدال الأحذية الشتوي بالصيفي بدلًا عنها.