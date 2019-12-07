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توك شو

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس..شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
هنا شيحة وأحمد فلوكس
هنا شيحة وأحمد فلوكس
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قسم التوك شو
أكدت هنا شيحة، أنها رغم انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، إلا أنهما ما زالا على تواصل وتفاهم، وأنه يساندها في العديد من الأزمات التي تقابلها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”، أن أحمد لم يتخلى عنها، إلا أنهما لم يتفقان كزوج وزوجة.

ونوهت إلى أنهما كانا لا يتفقان كثيرًا لذا فضلا أن يستمرا أصدقاء، موضحًة أنه من ساعدها فيما بعد خلال انتقالها لبيتها الجديد، وأنهما كانا موضوعيين لذا فضلا أقل الخسائر.

وتابعت: “كنا بنحب بعض بجد، ومكنش لازم نخسر، فقررنا أن نظل أصدقاء بدلًا من الخسارة”، مشيرةً إلى أن هناك من يقرر أن يستمر إلا أنهما يستمران في أزمات مما يؤثر على الأطفال.
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