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توك شو

هنا شيحة: لم أندم على ما قدمته وكل عمل بتعلم منه..فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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قسم التوك شو
قالت الفنانة هنا شيحة، أن الإنسان يندم على الشئ حينما يكون مفروض عليه وأنا لم أفعل أى عمل كان مفروضا عليا لذلك لم أندم على أى عمل قدمته، لافتة إلى أن هناك بعض المعايير المهمة التى تنبأ بنجاح العمل وعدم النجاح ومن تلك المعايير هى المخرج وتاريخه وكذلك طاقم العمل.

وتابعت هنا شيحة خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc، بعد اختياري كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة السينمائى، وجدت العديد من التساؤلات حول اختيارى وإن سنى صغير على ده فالسن مش مقياس للنجاح أو عدمه وأنا عندى خبرة كبيرة فى شغلانتى و كان ليا تجارب في مهرجانات سابقة.

ومن الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة هنا شيحة، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تألقت فيه بإطلالتها الساحرة التي نالت إعجاب الجمهور مع شقيقتها الفنانة حلا شيحة، وشاركت في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية.
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