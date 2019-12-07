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رياضة

نقل نهائي خليجي 24 من استاد خليفة إلى نادي الدحيل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24، تغيير ملعب المباراة النهائية بين السعودية والبحرين من استاد خليفة الدولي، إلى ملعب نادي الدحيل، والمقرر إقامتها الأحد.

واختارت اللجنة المنظمة إقامة النهائي في الدحيل لضمان امتلاء الملعب، والذي يتسع لـ12 ألف متفرج، وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات خاصة للجماهير لحضور المباراة النهائية.

واستضاف ملعب نادي الدحيل مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات من البطولة، بالإضافة إلى مباراة الدور قبل النهائي بين العراق والبحرين، فيما أقيمت مباريات المجموعة الأولى على ملعب ستاد خليفة الدولي

وأقيمت مباراة واحدة على ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة وجمعت قطر والسعودية في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.
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