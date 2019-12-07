الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارا.. وفرص لسقوط أمطار غدا ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مائل للدفء أثناء النهار على معظم أنحاء الجمهورية.





وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، أن هناك استمرارا في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية.





وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمدد إلى الوجه البحري والقاهرة ما بين خفيفة ومتوسطة، لافتة إلى أن الشبورة المائية ستستمر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والأماكن الزراعية؛ مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية.





وشددت على أن الرياح ستكون معتدلة على بعض المناطق، و تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، منوهة إلى أن هناك إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط مما يجعل ارتفاع الامواج الي 3 امتار.





ولفتت إلى أن الطقس خلال هذا الأسبوع متقلب، مع انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على معظم المحافظات، لذلك ينصح بمتابعة بيان هيئة الأرصاد الجوية في الأسبوع الحالي.