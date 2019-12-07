واتس آب يطلق ميزة جديدة تنافس فيسبوك

تبحث شركة "فيسبوك" دائمًا عن سبل تضمن للمستخدمين أعلى درجات الأمان والراحة عند استخدام أي من تطبيقاتها في أوقات الرفاهية أو المخاطر، ومن أجل ذلك قام فيسبوك بإضافة ميزة جديدة على "واتس آب" تتيح للمستخدمين الذين يعانون من ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت، تنبيها لعائلتهم وأصدقائهم بما إذا كان هناك مخاطر طبيعية أو هجوم مسلح.



تلك الخاصية "Crisis Response" الموجودة بالفعل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تسمح للمستخدمين طلب أو عرض المساعدة خلال المخاطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



كما توسعت فيسبوك في خريطة المخاطر، وأضافت إلى اختصاصها معلومات عن كيفية التحرك والوسائل المتاحة للتنقل، وكذلك السكان السائحين، لتصبح الخاصية أكثر سهولة ووصولا للمستخدمين بعد إضافتها لـ واتس آب، حيث يستخدم التطبيق الملايين حول العالم.



كانت فيسبوك قد أزاحت الستار عن "Crisis Response" عام 2017، والتي ساعدت المستخدمين خلال الأوقات الحرجة والمخاطر في اللجوء للآخرين لإنقاذهم، أو لطمأنة الأهل بأنهم بعيدون عن موقع الأحداث.



وأوضحت "إميلي دالتون سميث" من فريق الـ Facebook، أن إضافة هذه الميزة إلى WhatsApp سيكون مفيدًا لأولئك الذين يعيشون في مناطق معينة، حيث قد يكون ذلك هو السبيل الوحيد لإخطار الآخرين بكارثة طبيعية أو تهديد إرهابي.

