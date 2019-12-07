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رياضة

بوروسيا دورتموند يستضيف دوسلدورف بـ الدوري الألماني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره فورتونا دوسلدورف، اليوم، السبت، في الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني،بعد سلسلة النتائج المتخبطة في الفترة الماضية.

على الجانب الأخر يطمح فريق دوسلدورف في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد دوسلدورف في المركز الـ 15 بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم، ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، بايرن ميونخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ، فرايبوج مع فولفسبورج، أجسبورج مع ماين، لايبزيج مع هوفنهايم، باير ليفركوزن مع شالكه.
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