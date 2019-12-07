العثور على 9 كيلو حشيش وبانجو بحوزة عاطلين بالقاهرة

تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ٨ كيلو جرام ومبلغ مالي 820 جنيها وهاتف محمول.





بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.





كما تمكنوا من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي 300 جنيه.



