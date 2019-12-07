مدير مصلحة الضرائب: نعد أكبر جهة إيرادية لموازنة الدولة

استعرضت الدحتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي مشيرة ان التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين لضمان رضا المواطن وايضا حسن ادارة الموظف للموارد الحكومية، الي جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل.



جاء ذلك خلال افتتاح وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي الرابع والعشرون بعنوان "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠" اليوم، السـبت.



واوضح عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب علي هامش كلمته بالمؤتمر، ان المصلحة تعد اكبر جهة ايرادية لموازنة الدولة، لافتا الي اهمية التحول الرقمي للضرائب، ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية، توفير النفقات علي المصلحة والممولين وكذلك العمالة اليدوية.



واستعرض محاور تطوير مصلحة الضرائب والتي شملت ميكنة العمليات الضريبية، الفاتورة الالكترونية لتنظيم عملية الفواتير مع الشركات، مراقبة المتحصلات الضريبية وتنقية البيانات.



وحضر الافتتاح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، والدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، والدكتور عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ، والدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.