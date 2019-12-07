عودة الملك.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وعاد النجم المصري محمد صلاح لتشكيلة ليفربول الأساسية، بعد الجلوس على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الجولة الماضية



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون



خط الدفاع: جوميز - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.



خط الوسط: هيندرسون - ميلنر - كيتا - تشامبيرلين.



خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو.