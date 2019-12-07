بعد تكريم الرئيس السيسي.. ماذا قال الجنايني وشوقي غريب ورمضان صبحي

وجه عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصه على تكريم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأولمبي بعد فوزهم ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي استضافتها مصر مؤخرا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ومنح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضة من الطبقة الأولي.



وأكد الجنايني على أنها لمسة رائعة من سيادة الرئيس بمنح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضة من الدرجة الأولى وهو بمثابة حافز لكل لاعبي المنتخبات الوطنية من أجل الإجادة والتألق في المحافل الدولية ورسالة في غاية الأهمية لكل الرياضيين، أن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية تكرم اصحاب الانجاز.



بدوره قال شوقي غريب ان لقاء الرئيس هو أفضل مكافأة للاعبين والجهاز الفني ويحملنا مسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة من أجل الكفاح بشرف في الدورة الأولمبية.



وأضاف غريب ان الجميع سعيد بهذا التكريم، موجها شكره البالغ لفخامة الرئيس وكلماته المعبرة في نهاية التكريم وهو ليس بجديد علي الرئيس السيسي الذي يكرم دائما أصحاب الإنجازات.



وأكد غريب انه سيظل يذكر هذا اليوم كثيرا وجميع أفراد جهازه المعاون واللاعبون ليكون أفضل مكافأة بعد جهود كبيرة حتي وصلنا لمنصة التتويج وكان هدفنا اسعاد الملايين من الشعب المصري.



وقدم غريب شكره لكل من عاونه في إنجاز المهمة بداية من الوزير الدكتور أشرف صبحي واللجنة الخماسية بالاتحاد، التي دعمت الفريق حتى حققنا الهدف والمهندس هاني أبوريدة ومجلس ادارة اتحاد الكرة السابق الذي دعم الفريق ببرنامج مثالي من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لطوكيو وايضا لجماهير الكرة المصرية التي راهنت على الفريق و لم نخذلها بدورنا.



ومن جانبه قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي : تكريم الرئيس للاعبين دافع للجميع من أجل بذل الجهد والعرق في سبيل رفع علم مصر في المحافل الدولية وهو مصدر فخر لهذا الجيل من اللاعبين.