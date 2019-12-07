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تعليم

جامعة حلوان تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التنمية نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة الى العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 50 طالباً وطالبة.

بدأت الزيارة بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد كاتدرائية السيد المسيح وسماع شرح تفصيلى عن مراحل إنشائها، وزيارة مسجد الفتاح العليم وسماع شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء المسجد من السيد مدير إدارة المسجد وطريقة إنشائها ومساحته. 

وأكد أن جميع الخامات المستخدمة فى انشاء وبناء والديكورات والزخارف منتجات مصرية 100% بأيدى وعمالة مصرية .

ثم تفقد الأحياء السكنية r2. R3 و حى المال والأعمال ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة وحى الوزارات وسماع شرح عن حى الوزارات مراحل إنشائه والوزارات والخدمات التى ستقدم الى المواطنين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تهدف الى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بسواعد ابنائها المخلصين.

جدير بالذكر أن الجامعة ستقوم أيضا بتنظيم عدد من الزيارات تحت إشراف المقدم محمد عدلي وهي زيارة لنفق الشهيد أحمد حمدي ٢ بالسويس يوم ١٠ يسمبر ٢٠١٩، وزيارة قوات المظلات ١٠ فبراير ٢٠١٩.


جامعة حلوان تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة
جامعة حلوان تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة
جامعة حلوان تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة
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