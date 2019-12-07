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تعليم

جامعة حلوان تطلق المؤتمر الدولي للدراسات الإفريقية.. الاثنين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها، المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية تحت عنوان "التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها".

وينظم المؤتمر، من خلال مركز الدراسات والبحوث الإفريقية بالجامعة، من 9-11 من ديسمبر الجاري.

وتبدأ فعاليات المؤتمر، في الساعة 9 صباحا، بمقر كلية السياحة والفنادق بوسط القاهرة.

ويعقد المؤتمر، تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسان الرفاعى نائب رئيس الجامعة.
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