جامعة حلوان تطلق المؤتمر الدولي للدراسات الإفريقية.. الاثنين

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها، المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية تحت عنوان "التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها".
وينظم المؤتمر، من خلال مركز الدراسات والبحوث الإفريقية بالجامعة، من 9-11 من ديسمبر الجاري.
وتبدأ فعاليات المؤتمر، في الساعة 9 صباحا، بمقر كلية السياحة والفنادق بوسط القاهرة.
ويعقد المؤتمر، تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسان الرفاعى نائب رئيس الجامعة.
وينظم المؤتمر، من خلال مركز الدراسات والبحوث الإفريقية بالجامعة، من 9-11 من ديسمبر الجاري.
وتبدأ فعاليات المؤتمر، في الساعة 9 صباحا، بمقر كلية السياحة والفنادق بوسط القاهرة.
ويعقد المؤتمر، تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسان الرفاعى نائب رئيس الجامعة.