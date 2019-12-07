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تكنولوجيا

مفاجآت بالجملة من آبل في 2020 .. 5 هواتف أيفون بمواصفات وأسعار غير متوقعة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:52 م
هواتف آيفون القادمة
هواتف آيفون القادمة مفاجأة
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رشا عبد الوهاب
ربما تكسر شركة آبل Apple الأمريكية تقاليده المعروفة، وتطلق 4 هواتف من آيفون 12 iPhone 12 في 2020، وذلك وفقا لأحدث التقارير. 

ولكن هذه الهواتف الأربعة لن تكون الوحيدة التي تطلقها آبل في 2020، فه ناك آيفون سي إيه 2 iPhone SE 2، ليصل العدد الإجمالي لهواتف آيفون العام المقبل إلى 5 هواتف. 

ومن المنتظر أن تعود خاصية التعرف على الشخص عبر اللمس على الشاشة TouchID بفضل قارىء بصمة الإصبع داخل الشاشة من شركة كوالكوم Qualcomm.

وتوقع المحلل ساميك تشاتيرجي، المحلل بشركة جي بي مورجان، أن آبل سوف تصدر أربعة هواتف من آيفون 12 iPhone 12 في خريف العام المقبل، وتتراوح أحجامها بين 5,4 بوصة، وطرازين بحجم 6،1 بوصة، وهاتف 6,7 بوصة، وكل هذه الهواتف مزودة بصمام ثنائي عضوي الباعث للضوء "أو. إل. إيه. دي". 

وتوقع مينج تشي كيو محلل بشركة "تي في إنترناشيونال" للسياسات الدولية، وهي شركة خدمات مالية في منطقة آسيا المحيط الهادىء، أن حجم آيفون لن يبلغ الحجم الحالي لآيفون 11 برو iPhone 11 Pro، الذي يبلغ 5,8 بوصة، للك، فإن الأحجام من 5,4 بوصة و 6,7 بوصة ستكون أقل سعرا وسامها أيفون 12، بينما حجمي 6,1 و6,7 بوصة ستكون الأغلى، واسمها آيفون 12 برو و12 برو ماكس على التوالي. 

وأشار التقرير إلى أن الهواتف الأغلى سعرا 12 برو و12 برو ماكس سوف تكون مزودة بدعم من شبكة الجيل الخامس، وثلاث كاميرات إلى جوار بعضها، والتي يوجد بها جهاز استشعار لالتقاط المعلومات الدقيقة. 

وأضاف أن الموديلات العادية من آيفون 12 ستكون مزودة بكاميرتين ودعم من شبكة 6Ghz .
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