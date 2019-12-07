ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:10 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد ابطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.

وعلق عمرو محمود ياسين قائلا: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. بكرة عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".

حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

يذكر ان الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" يعد من أفضل الاعمال التى قدمت فى الفترة الاخيرة ولاقت نجاحا كبيرا على مدار الثلاث أجزاء.
إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أقل من 24 ساعة.. ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبي وقسمتك تدخل الأعلى مشاهدة

شاهد.. السر الحقيقي للقصر المسكون في ما يطلبه المستمعون بـ نصيبى وقسمتك

رانيا منصور تنشر صورة من مسلسل نصيبى وقسمتك.. شاهد

رانيا منصور تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

نرمين الفقى تنشر صورة نادرة في مرحلة الطفولة.. شاهد

اجمل وحدة في مصر .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة |شاهد

ترشيحاتنا

حق انتفاع الأهلي.. مدير استاد السلام: الملعب مفتوح لكل الأندية

اخبار الرياضة| أول رد فعل من أحمد فتحي بعد خناقته مع ربيعة.. وجهة ميتشو المقبلة.. عبدالله السعيد يرحل عن بيراميدز

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة محمود متولي

العربية شبه الكنبة.. احمد فلوكس فى ظهور جديد | شاهد

تستاهل كل الحب.. رسالة مؤثرة من ابنة الخطيب لوالدها بعد احتواء أزمة جماهير الأهلي

شاهد.. محمد صلاح يسجل 7 أهداف في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية التطوير.. جمال الغندور يدفع بـ 4 محكمات فى كأس مصر.. صور

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم