إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد ابطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.



وعلق عمرو محمود ياسين قائلا: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. بكرة عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".



حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.



يذكر ان الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" يعد من أفضل الاعمال التى قدمت فى الفترة الاخيرة ولاقت نجاحا كبيرا على مدار الثلاث أجزاء.