بكاء عمرو محمود ياسين يثير اهتمام المصريين على جوجل

تصدر عمرو محمود ياسين مؤشر البحث جوجل في مصر بعد بكائه في حلقة منى الشاذلي بسبب صورة حماه المتوفي، وهي الحلقة التي شهدت ظهوره مع زوجته آيات أباظة وأولادهما.



ودخل الفنان عمرو محمود ياسين، فى حالة بكاء شديد على الهواء وذلك عندما شاهد صورة والد زوجته رحمة الله عليه، وقال: "كان نفسي يكون معايا فى مرحلة النجاح دي".



وأشار ياسين، إلى أن والد زوجته الإعلامية آيات أباظة، من أفضل وأعظم الشخصيات التى تقابل معها في الحياة.



وأوضح أن حماه كان صديقا، وابا وكل شيء بالنسبة له، كشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، تفاصيل ارتباطها بزوجها، وقالت إنها تعرفت عليه خلال الدراسة بـ مدرسة الحرية الثانوية العامة.



كما تمكن مقطع من الحلقة نفسها من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب حيث حقق المقطع الذي حمل العاب من التحدى بين أفراد الأسرة ، ما يقرب من 200 ألف مشاهدة فى غضون ساعات بسيطة.



بدأ اللقاء بالحديث عن الحياة الشخصية وطريقة التعارف، والارتباط من المرحلة الثانوية. وتطرق الحوار للحديث عن النجاح الكبير لمسلسل "نصيبي وقسمتك".