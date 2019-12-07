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توك شو

الباز يكشف تزوير ايمن نور جواز سفره خلال هروبه لـ تركيا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:57 م
ايمن نور
ايمن نور
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توك شو
كشف الإعلامي "محمد الباز" تزوير الإخواني الهارب "أيمن نور" بعض البيانات الخاصة به في جواز السفر خلال هروبه لتركيا.

وأوضح "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه ايمن نور هرب على لبنان ليستطيع بعدها الهروب لتركيا وهو يحمل جواز سفر مسجلا عليه انه حاصل علي دكتوراه في العلوم السياسية، والذي يعد غير صحيح.

مؤكدا، أن أيمن نور أعترف لأحد اصدقائه إنه تلاعب في بعض الأوراق بطرق رخيصة للغاية، لافتا إلي أنه في تلك الحالة يتحتم على تركيا إعادته لمصر بعد تقديمه مستندات مزورة للسلطات التركية.

ونوه، إلي أن الإخواني الهارب "أيمن نور" حصل علي الجنسية التركية بالفعل خلال شهر ابريل للعام الجاري 2019.
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