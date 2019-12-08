التنمية الإفريقي: 7.6 مليار دولار مخصصات دعم الفئات المهمشة بالقارة السمراء



أضاف أكيونومي إديسيانا، رئيس مجموعة البنك ، أن هناك مستهدفات لدعم اقتصاديات البلدان الناشئة ورفع معدلات النمو لديها في مستويات الخدمات العامة، موضحا أن صندوق ADF-15، يدعم البلدان الأكثر ضعفا في إفريقيا و تعزيز النمو الشامل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفي فرص عمل لائقة للشباب والمرأة.



أوضح أنه خلال الـ9 سنوات أحدثت تغييرات في قطاع الكهرباء لزيادة المستفيدين منها لـ10.9 مليون مواطن و توفير البنية الأساسية الزراعية والمدخلات لـ 90 مليون شخص منها 43 مليون امرأة و الوصول لـ 66.6 مليون مستهلك ورفع كفاءة وتأهيل 2300كم2 من الطرق الحدودية.



أضاف أنه تم رفع استفادة المواطنين من شبكات الصرف الصحي والمياه لـ 35.8 مليون مواطن إفريقي، موضحا أن صندوق ADF-15 يركز خلال الفترة 2020/2022 على ركيزتين استراتيجيتين منها الجودة والبنية التحتية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي ؛ والحوكمة البشرية وتنمية القدرات المؤسسية لزيادة خلق فرص العمل اللائقة والنمو الشامل.



وأشار إلى التركيز علي المساواة بين الجنسين ، وتغير المناخ ، والقطاع الخاص ، وتعزيز الحكم الرشيد.



أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تخصيص 7.6 مليار دولار لانتشال الفئات الفقيرة على مستوى القارة السمراء، ضمن التعهدات الخاصة بزيادة موارد صندوق التنمية الإفريقي " ADF-15"بنسبة 32% والذي يضم في عضويته 32 دولة عضو بمجموعة البنك.