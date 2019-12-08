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تعليم

التعليم: فتح باب التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أنه سيتم اليوم الاحد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الوطنية للتدريب ، للتسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب التسجيل سيظل مفتوحا خلال الفترة من اليوم 8 ديسمبر 2019 حتى 5 يناير 2020 .

وعن شروط التقديم ، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن يكون المتقدم مواطنا مصريا، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية ويجب إرفاق الشهادة ، وأن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو من العاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين في قطاع الاعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة ، ويجب إرفاق بيان الحالة الوظيفية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يكون عمر المتقدم بين 30 و 45 عاما ، ويجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تويفل من الإميديست بدرجة 450 على الاقل، أو شهادة ايلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الاقل ويجب إرفاق الشهادة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، مع امكانية الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتسجيل على الموقع.

وكان رئيس مجلس الوزراء أرسل تعميما للوزارات والمحافظات والهيئات العامة والاقتصادية وقطاع الاعمال والجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد البحثية.
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