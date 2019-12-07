موشكا تختتم عروض الإسكندرية المسرحي العربي

اختتمت اليوم سلطنة عمان مسابقات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بعرضها المسرحي "موشكا" الذي تدور أحداثه حول "موشكا" التي عوقبت بعد تسليم نفسها للحب بأن تتحول لشجرة تضرب بالسكاكين طوال حياتها لتستخدم دمائها كبخور يحرق في المعابد والأديرة كقربان في بقاع الأرض الممتدة.



