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فن

دي عربية واحدة من تلاتة وسعرها ٢.٦ مليون جنيه.. زوجة أحمد الفيشاوي ترد على خبر سيارتها الفارهة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:55 م
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
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سعيد فراج
كشفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، في رد لها على خبر سيارتها الفارهة، أن السيارة التي استعرضت بها ليلة أمس الجمعة، ليست من طراز "مرسيدس CLA"، وأنها فئة (مرسيدس - E CALSS COUPE)، و سعرها الحقيقي 2 مليون و600 ألف جنيه، وليس مليون جنيه.

واعترضت زوجة الفيشاوي الصغير، على نشر خبر سيارتها بألفاظ نابية، دون الإلتفات إلى أن هذه الأخبار معتاد نشرها لشخصيات المجتمع، ومؤكدة أنها تمتلك 3 سيارات أخرى من الفئات النادرة والفارهة.

جاء ذلك بعدما نشرت زوجة أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها داخل سيارتها، ممسكة بعجلة القيادة لاستعراض شكل السيارة من الداخل.

وظهرت، زوجة الفيشاوي الصغير، في فيديو آخر، تخرج من سيارتها المرسيدس الفارهة، بينما ينبعث من صوت كاسيت السيارة، أغنية «جابوا سيرته» للنجمة أصالة نصري، وسرعان ما تفاعلت «ندى» مع الأغنية بوصلة رقص في الشارع.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقيا لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقده الخواجة" .

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.
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