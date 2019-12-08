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فن

تريند الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان.. داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا بالروب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:53 ص
داليا البحيرى
داليا البحيرى
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أحمد إبراهيم
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا
نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد ابطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.

بعد رقصها فى الشارع | فيديو جريء لـ ندى الكامل يثير الجدل من جديد
تواصل ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، اثارة الجدل حولها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تظهر فيه انوثتها وجمالها بملابس جريئة.

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس
عاد الفنان تامر حسنى إلى القاهرة بعد تتوجيه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

بالروب وبدون مكياج | داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا بأغنية ملطشة القلوب
نشرت الفنانة داليا البحيرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تظهر فيه مرتدية روب وبدون مكياج وتقوم غناء اغنية "ملطشة القلوب" التى اثارت جدا واسعا فى الفترة الاخيرة.
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