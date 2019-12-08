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ديني

هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. الإفتاء تجيب |فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
هل أبناء البنت المتوفاة
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم
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عبدالله سليم
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن أبناء البنت المتوفاة يرثون في جدهم.

وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم ؟ أن نصيب هؤلاء الأبناء يكون إما نصيب والدتهم على افتراض أنها كانت حية، وإما الثلث، مشيرًا إلى أنهم يستحقون أقل الحالين(الثلث أو نصيب الأم).

وأضاف أن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت هذه الأم (التي هي جدة هؤلاء الأولاد)، فإن الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث (أيهما كان أقل).

وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، في فتوى له، ردًا على سؤال: توفيت أم وتركت أولادًا وزوجًا، ثم ماتت أم المتوفية (جدة الأولاد)، فهل يرث الزوج والأولاد في تركة الجدة؟ أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة.

وأضاف أن فكرة الوصية الواجبة مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري، مشيرًا إلى أن المشرع المصري ارتضى هذا الفكر الفقهي وجعل به قانونًا.

وأردف أن الزوج في المسألة السابق ذكرها؛ لا يرث، وإنما يرث الأحفاد فقط.

هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن من لم ينفذ الوصية الواجبة يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.

وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.

يٌذكر أن الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل وفاة الجد باسم «الوصية الواجبة».
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