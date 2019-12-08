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تكنولوجيا

خاصية غير متوقعة.. واتس آب يطرح تحديثا جديدا بميزة مذهلة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
طرح تطبيق واتس آب "WhatsApp"، المملوك لشركة فيسبوك تحديثًا جديدًا على نظام أندرويد، يوفر ميزة جديدة مفيدة للغاية، وهي "انتظار المكالمة"، ولكن التحديث يتضمن خاصية تنبيه المستخدمين للمكالمات الواردة فقط.

ووفقا لما ذكره موقع "gadgets 360"، فإنه عندما يكون المستخدم منشغلًا خلال تحدثه مع شخص ما ويحاول شخص آخر الاتصال به، بدلًا من قطع اتصال مكالمة واتس آب الأولى الجارية، سيحصل من خلال التحديث الجديد على تنبيه للمكالمة الواردة ورنين، ويمكن حينها إما رفض هذه المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة، ولكن لم يتضمن التحديث ميزة تعليق المكالمة.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا لا يختلف عن ميزة انتظار المكالمات مثل التي تدعمها خدمات الاتصالات الأخرى، إذ عندما كان شخص ما يحاول الاتصال في السابق بالمستخدم على واتس آب خلال إجراء المستخدم لمكالمة على الهاتف، كان المتصل يسمع رنينًا دون أن يجب المستخدم، ثم يتم قطع اتصاله.

وتتوفر ميزة انتظار المكالمات ضمن النسخة 2.19.352 أو الأحدث من تطبيق "واتس آب" لنظام التشغيل أندرويد، والنسخة 2.19.128 أو الأحدث من تطبيق واتس آب للأعمال WhatsApp Business على أندرويد، وذلك بعد إتاحتها لتطبيق هواتف iPhone أواخر الشهر الماضي.

وقد أضاف "واتس آب" في السابق طريقة للمستخدم لمعرفة أن هناك اتصالًا جديد خلال تحدثه على الهاتف، وكل ما يحصل عليه هو إشعار بوجود مكالمة لم يرد عليها عند الانتهاء من مكالمته الأصلية، ثم أضاف واتس آب إشعارًا صغيرًا للمتصلين لإخبارهم بأن المستلم موجود بالفعل ضمن مكالمة أخرى، لكن هذا الإشعار لم يكن مساعدًا للمستخدم أو للشخص المتصل.

الجدير بالذكر أن الضغط على الزر الأخضر للمكالمة الورادة الثانية يعني إنهاء المكالمة النشطة فورًا، واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم بأنه قد أنهى المكالمة دون تحذير مسبق، حيث لا يوجد في الوقت الحالي خيار لتعليق المكالمات، لذلك لا يمكن جعل المتصلين ينتظرون ريثما ينهي المستخدم إحدى المكالمتين.

ويتضمن التحديث الجديد لتطبيق التراسل إعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات، إلى جانب جلب ميزة فتح التطبيق عبر بصمة الأصابع لذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر الماضي، وإصلاح مشكلة تسببت في استنزاف البطارية بسرعة في بعض الأجهزة.
خاصية غير متوقعة.. واتس آب يطرح تحديثا جديدا بميزة مذهلة
خاصية غير متوقعة.. واتس آب يطرح تحديثا جديدا بميزة مذهلة
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