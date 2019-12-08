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محافظات

الكشف على 1612 مواطناً في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل بـ بلقاس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1612 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية الدرافيل مركز بلقاس خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 25 مريضاً لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم إصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 150 حالة، وإجراء 350 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 151 من أمراض الضغط والسكر. 

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة،وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم. 

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة التي استمرت على مدار يومي 6،7 ديسمبر الجاري ضمت 10 عيادات متخصصة شملت عيادة 2 باطنة و2 عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة، وأسنان ، وأقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية .
الكشف على 1612 مواطناً في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل بـ بلقاس
الكشف على 1612 مواطناً في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل بـ بلقاس
الكشف على 1612 مواطناً في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل بـ بلقاس
الكشف على 1612 مواطناً في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل بـ بلقاس
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