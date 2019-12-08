بعد تصريحات البكيني والشورت | 10 صور تبرز جرأة رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا كبيرا بتصريحاتها الجريئة عن حياتها المنفتحة قبل الشهرة، وارتدائها البيكيني والشورت، دون وجود أي قيود عليها من أسرتها.



وأكدت الفنانة رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني أنها تحرص على حضور المهرجانات، لمشاهدة الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم، حتى تتمكن من تطوير أدائها بشكل مستمر.



وكشفت رانيا يوسف في اللقاء عن رأيها في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها، وقالت "أنا معرفش بصراحة أشمعنى أنا بالذات في اللوك معرفش، أنا بحب أحضر المهرجانات وأشوف الأفلام، يمكن أنا اتربيت شوية بشكل منفتح مكنش عندى قيود فى اللبس بلبس بكينى وشورتات، دا الطبيعى بتاعى مش جرأة وكدا".



واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "أنا مع الحاجة الحلوة مش مهم أخض الجمهور وأفزعهم، أخضهم بحاجة شيك وحلوة ولايقة عليا، مش زى ما بتعمل ليدى جاجا فى ظهورها فى المهرجانات".



هنا نرصد مجموعة من الصور التي تبرز جرأة رانيا يوسف في اختيار أزيائها بغض النظر عن الهجوم عليها، ما يجعلها تتصدر جوجل في كل مرة تثير فيها هذا الجدل.