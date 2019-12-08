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حوادث

مسئولة بمجلس الوزراء: 40 مليون مصري يستخدمون الإنترنت ومعظم الشائعات تتناثر على فيس بوك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
الدكتورة نعايم سعد
الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي بمجلس الوزراء
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مصطفى الرماح
قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن الشائعات تهدف في المقام الاول لنشر اليأس والإحباط لدى المواطنين، وعدم تصديق الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأضافت نعايم في كلمة لها بندوة بأكاديمية الشرطة ، أن نحو 40 مليون مصري يستخدمون الانترنت ، ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر الفيس بوك ، لافتة الى أن عدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ادى الى زيادة الشائعات خاصة أن كثيرين يجلسون على الانترنت وقتا طويلا من أجل التسلية.

وتابعت، الدولة واجهت بتشريعات جديدة الشائعات، وأقرت عددا من القوانين ، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من الداخلية لمواجهة الشائعات من خلال وجود إدارات مختصة في هذا الصدد.

وأردفت نعايم ، أن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء يواجه الشائعات باستمرار.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.
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