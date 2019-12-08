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اقتصاد

بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم _ عدسة : ايهاب اشرف
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، إن ما يحدث في مصر من تنمية عمرانية متكاملة يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب للحكومة المصرية وبفضل الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو العينين، في كلمته بمؤتمر مدن المستقبل في مصر " فرص الأعمال والاستثمار" الذى يقام اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى، أن المدن الصناعية المتخصصة مفتاح التنمية خلال المرحلة المقبلة، وهي سبب نهوض اقتصاد العديد من الدول مثل الصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "أنه من الضروري أن نلتفت لتنفيذ مدن صناعية متطورة ومتخصصة لأنها تعد عصب الاقتصاد"، موضحا أن نموذج المدن الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي تمتلك قوانين خاصة وقواعد مختلفة للتصنيع والتسويق هي النموذج الأنجح على الإطلاق.

وأشار أبو العينين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت أكثر من 240 مدينة صناعية من هذا النوع، وهي التي قادت طفرة التنمية، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لتسويق النجاحات التي حققتها مصر في المجالات المتنوعة حتى تشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي.
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
بفضل دعم الرئيس.. أبوالعينين: ما يحدث فى مصر من تنمية عمرانية إنجاز تاريخى.. صور
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