أزمات متكررة.. أبو صدام : الفلاح هو المنتج الوحيد الذي يعاقب لوفرة إنتاجه

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، ان الإنتاج الزراعي وفير والمنتج الزراعي فقير ، حيث اصبحت اليد ذات الانتاج الأكثر هي الطبقه الأكثر فقرا.





ولفت نقيب عام الفلاحين ، إلي ان الإنتاج الوفير اصبح نقمه علي الفلاحين والمزراعين ويعاقبوا علي انتاجهم الكثير بتدني اسعار منتجاتهم .





وتابع :"فزيادة انتاج الارز هذا العام بنحو 2 مليون طن عن العام الماضي أدي لإنخفاض اسعاره بنحو 2000 جنيه للطن الواحد عن العام الماضي عن نفس الفترة فانخفض طن الارز الشعير عريض الحبه من6000 الاف جنيه الي 4000 ليسجل طن الارز الابيض عريض الحبه 8 الاف جنيه هذا العام بعد أن كان10 الاف جنيه العام الماضي ".





واضاف ابوصدام ، أنه علي الرغم ان إجمالي صادارات مصر الزراعيه من اول يناير 2019 الي ديسمبر الجاري زادت عن 5 ملايين طن بزيادة نحو220 الف طن عن العام الماضي فقد زاد انخفاض اسعار المنتجات الزراعية.





كما شهدت أسعار قنطار القطن هذا العام2200 جنيه تراجع (من300 الي500) جنيه عن العام الماضي حيث سجل قنطار القطن 2500 جنيه بوجه قبلي و2700 بوجه بحري رغم ان الموسم التصديري 2018/2019 سجل 1.8مليون قنطار بزياده نحو60% عن الموسم الماضي البالغ1.1 مليون قنطار .





وتابع ابوصدام ان الانخفاض الشديد طال معظم اسعار المنتجات الزراعية ووصل لنحو 50 %في بعض المنتجات الحيوانية والداجنة وأسعار الخضروات والفاكهة، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء من المزرعة 18جنيها للكيلو ، لتصل للمستهلك بين 21- 24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.





وقد كانت أسعار الدواجن البيضاء في مثل هذا اليوم العام الماضي تتراوح بين 22 -23 جنيها للكيلو لسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26 - 27 جنيها للكيلو، ب بمتوسط انخفاض نحو 4 الاف جنيه لكل طن تقريبا.





وقال إنه انخفصت اسعار اللحوم الحية ليتراوح سعر الكيلو القائم بين 44 و46 جنيها وكان العام الماضي في نفس التوقيت من 55 الي 60 جنيه للكيلو القائم الواحد، وانخفضت أسعار معظم الخضروات والفواكه فسجلت الطماطم سعر يتراوح بين 1.5-3.80 جنيه، كما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7 جنيهات.





وأشار إلي أنه تراوح سعر كيلوالبرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-3 جنيهات والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيه، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات للكيلو، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات لكل كيلو .



