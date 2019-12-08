4 أزمات تؤرق سيد عبد الحفيظ في الأهلي

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الإستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها السويسري رينيه فايلر مع أبناء الرداء الأحمر خلال الفرة الأخيرة.



وحقق الأهلي الفوز علي الهلال السوداني ٢-١ في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



ويواصل المارد الأحمر رحلته الناجحة في مسابقة الدوري حيث يستعد لمواجهة وادي دجلة الأربعاء المقبل.



ورغم حالة الاستقرار فإن هناك ٤ ملفات تؤرق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي يتحمل إدارة الكرة بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية:



١- الإصابات

يخشي سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي من ازدياد ملف الإصابات الذي بات لغزًا محيرًا خاصة مع استمرار غياب محمد محمود للرباط الصليبي للمرة الثانية قبل أن تلمس أقدامه المستطيل الأخضر وكذلك كريم نيدفيد الذي لا يزال في غيابات الثبات العميق لغضروف الركبة منذ أبريل الماضي ثم حمدي فتحي وقبلهم محمود متولي الذي أصيب في مواجهة السوبر أمام الزمالك وسعد سمير الذي لم يصل إلى المرحلة الكاملة من الجاهزية الفنية بجانب الإصابة الأخيرة لعلي معلول.



٢- الرباعي الكبار

يظل ملف الرباعي الكبار مثيرا للجدل مهما كانت درجة استيعابهم لفكرة ازدحام جدول المباريات وعدم خروج قرار نهائي من السويسري رينيه فايلر حتي الآن بشأنهم.



٣- حسين السيد

الظهير الأيسر حسين السيد مارسيلو هو بركان قابل للاشتعال في أي وقت خاصة أن الجهاز الفني لا يعتمد عليه نهائيًا ولم يدخل قائمة أي مباراة حتي الآن سوي مواجهة بني سويف الأخيرة، وتردد أن اللاعب قد اتفق مع أحد الأندية وفي انتظار موقفه مع القلعة الحمراء.



٤- صالح جمعة

رغم أن صالح جمعة يتمتع بإمكانات يشهد لها القاصي والداني، لكن اللاعب يمثل نوعًا من القلق غير المرغوب فيه لمدير الكرة لتكرار الشكاوي منه ما بين الحين والأخر.