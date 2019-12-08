ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:18 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، بتفقد  استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولى الخاصة باستقبال  ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر حيث وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في كافة المرافق وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المنتدى.

وذلك فى إطار استضافة جمهورية مصر العربية  العديد من الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى خلال الفترة القادمة ومن بينها استضافة مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجارى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال الزيارة تفقد المصرى صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة والتأكد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تمت بالمطار.

وأكد وزير الطيران، أن وزارة الطيران المدنى تسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف المؤتمرات والأحداث والمعارض المختلفة التي تستضيفها الدولة وأن جميع المطارات المصرية جاهزة بشكل تام لمثل هذه الفعاليات والتي  تعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المطار وتطويره والتى شملت إحلال وتجديد صالة الخدمة المميزة، وتم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للوفود المشاركة بالمؤتمر كما تم الانتهاء من تخطيط 14 استاند لاستقبال أكبر عدد من الطائرات وتحسين كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، لظهور المطار بالصورة اللائقة والمشرفة باعتباره الوجهة الأولى لضيوف المؤتمر فى أسوان.

رافق الوزير فى جولته الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى.
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

أسوان تتزين لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر

استعدادات مكثفة في أسوان.. استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل .. والمحافظ يوجه بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء أمام المطار

حركة المطار.. استراحة الرئاسة تستقبل الرئيس المجري للقاء السيسي.. إحباط محاولتي تهريب لأدوية محظورة قادمة.. تجربة طوارئ في مجمع الشحن لمصر للطيران.. ومطار شرم الشيخ يستعد لمنتدى شباب العالم

بامبرز هدية من المحافظة لأصحاب عربات الحنطور| أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة | وضع لافتات مضيئة تبرز الفن والثقافة والتراث الأسوانى .. صور

مع ذروة الموسم السياحي.. رئيس المصرية للمطارات يتفقد التشغيل بمطار الأقصر

ترشيحاتنا

اعرف ماذا يقال عند نزول المطر

قوة خارقة.. شاب صيني يبهر العالم بمهاراته.. شاهد

بعد واقعة الرقص في مدرسة بكفر الشيخ.. برلمانية تطالب بحرمان الطلاب المستهترين من الأنشطة الدراسية

ننشر تفاصيل عرض بيراميدز الضخم لخطف محمود كهربا من الأهلي

اخبار الرياضة | بيراميدز يغري كهربا براتب خيالي | لاعب جديد في مران الأهلي

وفاة النائب أحمد شرموخ عن دائرة ملوى بالمنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد

ريان رينولدز ينجو من الموت خلال ترويج فيلمه Free guy في البرازيل.. صور