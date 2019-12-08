استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، بتفقد استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولى الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر حيث وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في كافة المرافق وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المنتدى.



وذلك فى إطار استضافة جمهورية مصر العربية العديد من الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى خلال الفترة القادمة ومن بينها استضافة مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجارى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وخلال الزيارة تفقد المصرى صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة والتأكد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تمت بالمطار.



وأكد وزير الطيران، أن وزارة الطيران المدنى تسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف المؤتمرات والأحداث والمعارض المختلفة التي تستضيفها الدولة وأن جميع المطارات المصرية جاهزة بشكل تام لمثل هذه الفعاليات والتي تعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.



جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المطار وتطويره والتى شملت إحلال وتجديد صالة الخدمة المميزة، وتم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للوفود المشاركة بالمؤتمر كما تم الانتهاء من تخطيط 14 استاند لاستقبال أكبر عدد من الطائرات وتحسين كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، لظهور المطار بالصورة اللائقة والمشرفة باعتباره الوجهة الأولى لضيوف المؤتمر فى أسوان.



رافق الوزير فى جولته الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى.