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رياضة

هيثم فاروق يكشف لـ صدى البلد كيف راقب ستيفين جيرارد مصطفى محمد.. ويوجه نصيحة خاصة للاعب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:31 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسراء أشرف
كشف هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن إعجاب ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق ومدرب جلاسكو رينجرز الإسكتلندي الحالي، بتوهج مصطفى محمد مهاجم الأبيض ومنتخب شباب الفراعنة.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، إن مصطفى محمد خطف العديد من الأنظار بعد تألقه مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أحرز لقبها على أرضه، إلى جانب حصوله على لقب الهداف برصيد 4 أهداف.

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه قائلًا: "لدي معلومات مؤكدة أن اللاعب تلقى أكثر من عرضًا أوروبيًا، أبرزهم جلاسكو رينجرز الإسكتلندي".

وأشار مدافع فينورد الهولندي الأسبق، إلى أن نادي جلاسكو رينجرز أرسل بالفعل كشافيه لمراقبة أداء مصطفى محمد على أرض الواقع، خلال بطولة الأمم الإفريقية الماضية.

وأضاف هيثم فاروق في تصريحاته، أن جيرارد أسطورة ليفربول أبدى إعجابه الشديد بلاعب الزمالك، بعدما شاهد له العديد من شرائط الفيديو، عن طريق أحد المراقبين.

وأوضح، أن عدم تركيز مصطفى محمد مع الزمالك الفترة الحالية، بسبب أن عقله ينشغل بفكرة الإحتراف، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى التركيز مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ووجه فاروق نصيحة لمصطفى محمد عبر صدى البلد قائلًا: "أنت نجم كبير، أنت لاعب في الزمالك، ومن خلال نادي الزمالك تقدر تحترف وسعرك يصبح أعلى، لذا عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير".

واختتم هيثم فاروق حديثه: "يجب عليك أن تتحلى بالتركيز وتخوض فترة الإعداد التي تسبق أولمبياد طوكيو 2020 على أفضل نحو ممكن، وهو ما اعتقد أنه سيضعك على طريق الإحتراف الحقيقي".
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