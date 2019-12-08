مخالفات قانونية وأعمال منافية للآداب.. دعوى قضائية لمنع تصاريح الراقصات الأجانب فى مصر

أقام أيمن محفوظ المحامي دعوى قضائية مختصما فيها وزير الثقافه لمنع إعطاء تصاريح وتراخيص عمل للراقصات الأجانب في مصر.



وقال أيمن محفوظ في دعواه إنه بعد طوفان الراقصات الأجانب وما نتج عنه من مخالفات قانونية وأعمال منافية للآداب العامة فقد آن الآوان أن تقوم الحكومة المصرية طبقا للقانون بمنع تراخيص عمل الرقصات الأجانب.



وأضاف محفوظ أن قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة علي المصنفات وتعديلاته حدد مواصفات وطبيعة الرقص الشرقى، من حيث الملبس والتصريحات اللازمة من الوزير المختص للترخيص وتخضع للرقابة المصنفات سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مسجلة على أشرطة،، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة.



وأكد محفوظ أن هذه المخالفات الخطيرة أوجبت المنع من تقديم تصاريح عمل لهن في مصر وطبقا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 بترخيص عمل الأجانب، بشرط الإقامة بصفة قانونية والترخيص لمدة سنة أو يزيد بشرط دفع الرسوم والضرائب المستحقة.



وطالب محفوظ في ختام الإنذار القضائي بإلغاء كافة تصاريح الرقصات الأجانب في مصر حفاظا علي المصالح الدولة ومقتضيات الأمن والآداب العامة.

