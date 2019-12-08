ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي يكتسح رفاق تريزيجيه برباعية ويواصل ملاحقة ليفربول

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:02 م
جيمي فاردي مهاجم
جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح فريق ليستر سيتي ، نظيره نادي أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف إيهيناتشو النتيجة للثعالب بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من جيمس ماديسون ، قبل أن يقلص جيراليش النتيجة لأستون فيلا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 48 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، ومن ركنية رائعة من ماديسون ، استطاع إيفانز تحويل الكرة برأسه، معلنًا عن الهدف الثالث لليستر ،قبل أن يعود فاردي ليضيف الهدف الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 75، ويحقق فريقه الانتصار الثاني عشر له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 38 في المركز الثاني خلف ليفربول، وتوقف رصيد نادي أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، فاز شيفيلد يونايتد على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. ليستر يواصل تفوقه منتصرا على أرسنال ويصعد للمركز الثاني

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه يواصل التفوق ويسجل هدفا أمام ولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يواصل نزيف النقاط.. يخسر أمام ولفرهامبتون وتريزيجيه يسجل

حصاد المحترفين.. صلاح وتريزيجيه يتألقان في إنجلترا.. والنني يواصل انتصاراته

ليستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثنائية في شباك إيفرتون .. فيديو

هدف مصري خالص | تريزيجيه يهز شباك تشيلسي بتمريرة من المحمدي..فيديو

ترشيحاتنا

القوة الضاربة.. عبدالله السعيد جاهز لقيادة بيراميدز أمام الزمالك

شاهد..لاعب جديد في مران الأهلي

موعد مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس الخليج.. والقنوات المفتوحة

باللون جريء .. شاهد | إطلالة عبير صبري بفستان قصير

بشعر أحمر X برتقالى | ياسمين رئيس بلوك جديد

ستيفن جيرارد يستهدف ضم نجم الزمالك لصفوف رينجرز الاسكتلندي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

بشعر أحمر X برتقالى | ياسمين رئيس بلوك جديد

باللون جريء .. شاهد | إطلالة عبير صبري بفستان قصير