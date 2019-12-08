الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي يكتسح رفاق تريزيجيه برباعية ويواصل ملاحقة ليفربول

اكتسح فريق ليستر سيتي ، نظيره نادي أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.



افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف إيهيناتشو النتيجة للثعالب بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من جيمس ماديسون ، قبل أن يقلص جيراليش النتيجة لأستون فيلا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 48 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، ومن ركنية رائعة من ماديسون ، استطاع إيفانز تحويل الكرة برأسه، معلنًا عن الهدف الثالث لليستر ،قبل أن يعود فاردي ليضيف الهدف الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 75، ويحقق فريقه الانتصار الثاني عشر له في الدوري هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 38 في المركز الثاني خلف ليفربول، وتوقف رصيد نادي أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز السابع عشر.



وفي نفس الجولة، فاز شيفيلد يونايتد على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون.