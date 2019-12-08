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رياضة

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:42 م
كأس الإمم الإفريقية
كأس الإمم الإفريقية
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إسماعيل محمود
وصلت كأس الأمم الإفريقية ، لمدينة مارسيليا جنوب فرنسا ، وذلك قبل مباراة فريقي مارسيليا وبوردو ، والتي يحتضنها ستاد فيلودروم ، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتواجدت كأس الأمم الإفريقية، رفقة جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، والذي سيتم تكريمه اليوم، بصفته أحد الأساطير الإفريقية لنادي مارسيليا.

ووجهت إدارة مارسيليا، الدعوة للاعبها السابق لحضور المباراة أمام بوردو، والإيذان بانطلاقها، في إطار فعاليات التكريم للاعبين الأفارقة الذين مثلوا الفريق في السنوات الماضية.

وقاد بلماضي منتخب بلاده الجزائر، للفوز بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ويعد نادي مارسيليا من أعرق الفرق في فرنسا، ولعب له أحمد حسام ميدو ، كما يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة.
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