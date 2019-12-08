تعرف على الفرق بين الاشتراك في الجريمة والتآمر لتنفيذها

يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان يعلم وعلى دراية تامة ووافية بتفاصيلها التى ارتكبت أيا كان نوعها، وكان قادرا على تبليغ جهات التحقيق ولم يقم بذلك سواء كان قاصدا أو مقصرا، فبتقصيره هذا يسمح للجانى مرتكب الجرم بالاستمرار فى ارتكاب العديد من الجرائم دون أن يخشى أي مساءلة قانونية، حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.





كما يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة، ولا تعد عملية الاشتراك فى جريمة تلاحق قانونيًا، بالرغم أنه أحيانا يتعارض مع المفهوم المتعارف لها، كما يصبح الشريك متورطا في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.





يساعد الشريك جانيا في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعية إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونة والتحريض فيه.





وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية، ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة.





عناصر إدانة الشريك:

ارتكبت الجريمة من قبل شخص آخر (الجاني).

قام المتهم بمعاونة أو تقديم المشورة أو تكليف الشخص الآخر أو تحريضه في عملية ارتكاب الجريمة.

قام المتهم بنية مساعدة أو تحريض الشخص الآخر لارتكاب الجريمة.

تصرف المتهم على الأقل بناءً على الحالة الذهنية ذاتها (النية) الحاضرة عند ارتكاب الجريمة.





المسئولية القانونية للمؤامرة:





تعتبر المؤامرة أنها اتفاق يتم بين أكثر من الشخص لارتكاب جريمة أو فعل محرم أو فعل حلال من خلال الطرق غير مشروعة، وفي الولايات المتحدة، يتحمل المتآمر مسئولية الجرائم ضمن نطاق المؤامرة والجرائم المحتمل ارتكابها من قبل متآمرين مساعدين، وذلك تعزيزًا لهذه المؤامرة ، ويمكن أن يتم إدانة المتآمر بتهمة جرائم لم يلعب دورًا فيها أو لم يوافق على المعاونة أو التحريض لها أو حتى يعلم بشأنه.





فأساس المسئولية القانونية لها هي الاستغفال (دور الحقيقي للمتآمر)، فالمتآمر مسئول عن أي جريمة محتمل حدوثها ضمن اتفاق مدبر مسبقًا، باستثناء مساند الجاني بعد وقوع الجريمة، فإن أغلب الحالات يعد الشريك متآمرًا مساعدًا مع الجاني الفعلي، فهناك حالات لا توجد بها عنصر المؤامرة، ولكن يعد الطرف الثاني شريكا لها، وعلى هذا فأن الفرق بين النوعين من مفاهيم الاشتراك في الجريمة (المؤامرة ومساندة الجاني) هو أن المؤامرة ناجمة عن اتفاق لا تلزمها المعاونة، بينما مساندة الجاني تلزمها المعاونة لا اتفاق مبرم فيها.





عناصر إدانة المتآمر:

يتفق الشخصان أو أكثر على تنفيذ خطة مشتركة وغير مشروعة.

يصبح المتهم بمحض إرادته فردًا في المؤامرة.

يقوم فرد واحد على الأقل من المتآمرين بالفعل الصريح أثنا المؤامرة من أجل تعزيزها.