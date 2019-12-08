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محلية النواب: البرلمان سيواجه مشاكل الابتزاز في الشهر العقاري.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:18 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى
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حمزة شعيب
كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الجلسة التي عقدها البرلمان بشأن تحديث منظومة الشهر العقاري.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن محافظة الإسكندرية بشكل خاص تعاني من مشكلات بشأن خدمات الشهر العقاري، وتسجيل الوحدات السكنية، مردفا: تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة.

وتابع:«البرلمان يسعى إلى مواجهة المشكلات التراكمية، ورئيس البرلمان أكد أنه آن الأوان للتصدي لملف تطوير الشهر العقاري»، مردفا «المواطن قد يستغرق اليوم بأكمله بالشهر العقاري بالإسكندرية كي يستخرج توكيلا، وهو ما يؤدي إلى الخضوع إلى ابتزاز الأشخاص الجالسين على أرصفة الشهر العقاري لإنهاء الإجراءات مقابل أتعاب».

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لفت إلى أن الشهر العقاري في عدد من الدول تابع لوزارة التخطيط أو مجلس الوزراء، معلقا «عبد العال منح الحكومة مهلة 15 يوما، كونه يسعى دائما إلى أن تكون العلاقة تكاملية وليست صدامية».
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