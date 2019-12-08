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رياضة

الكونفدرالية.. دونجا يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك نواذيبو بطل موريتانيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:24 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أحرز محمود نبيل دونجا، الهدف الأول لفريقه بيراميدز في شباك إف سي نواذيبو، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 10 عن طريق دونجا بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه سباستيان ديسابر إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل السير بخطىً ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية المقبلة من البطولة؛ خاصة بعد أن نجح فى الفوز بالمباراة الأولى على حساب رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوز المصري علي رينجرز 4-2 ونجح فى تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

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