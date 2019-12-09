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كامل الوزير: الخط الملاحي الغردقة - شرم الشيح يختصر الرحلة إلى ساعتين ونصف.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
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حمزة شعيب
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري، تمثل سوقا واعدا فى مصر فى نقل السائحين والعاملين والمواطنيين.

وأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، خلال تدشين الخط الملاحي بين مدينتى «الغردقة وشرم الشيح» أن هناك مركبيين يعملان فى هذا الخط يختصران المسافة بين شرم الشيح والغردقة إلى ساعتين ونصف بدلا من 8 ساعات فى الطريق البري.

وأوضح كامل الوزير، أن شركة الجسر العربي للملاحة، والمسئولة عن الخط مملوكة لثلاث دول عربية وهي مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن كل الوزراء المعنيين في مصر شاركوا فى هذا الإنجاز الكبير.

وأشار كامل الوزير إلى أن المشروع الملاحي الجديد يعمل على ترويج السياحة في الغردقة والجونة والجلالة وشرم الشيخ. وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المشروع الجديد يسهل الحركة بين الغردقة وشرم ويعد نقل نوعية في مجال السياحة.

فيما أكد عدنان أبو الراغب، رئيس شركة الجسر العربي للملاحة، أن الشركة تعتمد على الأسس التجارية وتقوية العلاقات التجارية بين الدول العربية.

فيما أوضح الكابتن عمر خفاجي، قائد العبارة «كين نفرتيتي»، أن العبارة سريعة جدة إذ تبلغ سرعتها 22 عقدة، ويوجد بها جراج يتسع لـ 32 سيارة.

وأضاف أن العبارة بها كراسي مريحة تنقسم إلى درجتين، وتوقيتات السفر تتم وفقا لبرامج السياحة وتوقيت عودة العمالة.
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