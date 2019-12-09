فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

ظهرت براءة اختراع من فورد على الانترنت تعرض بالتفصيل المنصة التي يمكن أن تستخدمها البيك آب الكهربائية F-150 وتفاصيل محركاتها، حيث تصب براءة الاختراع حصولها على منصة الهيكلة على الإطار والتي تشتمل على ألواح سفلية مخصصة لإيواء البطاريات بشكل آمن، وسيسمح التصميم أيضًا لفورد بتطوير قضبان رئيسية أخف.



وتُصور الرسومات المتضمنة في تسجيل براءات الاختراع المقدمة إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية السيارة بمحركين كهربائيين، أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، ومع ذلك، فإن براءة الاختراع تصف إمكانية حصولها على أربعة محركات كهربائية واحدة لكل عجلة.



وما يجعل هذا الأمر أكثر تميزًا هو أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت فورد أنها ستستثمر 500 مليون دولار في ريفيان ليحصل موديل خاص بها على منصة كهربائية من تطويرها، في حين أن المنصة الموصوفة في براءة الاختراع مختلفة عن منصة ريفيان، فقد طورت ريفيان نظام رباعي المحركات للبيك آب الكهربائية الخاصة بها R1T وR1S SUV.



وفي النهاية، كشفت فورد لأول مرة أنها تخطط لبناء F-150 كهربائية في بداية العام، وهذا الموديل يمكن إطلاقه في وقت مبكر من عام 2021، حسب ما قاله مدير فورد تيد كانيس في سبتمبر الماضي.