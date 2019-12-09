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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 9 ديسمبر فإن ذلك إذا كنت مولودا في يوم 9 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محب للسفر وللتجديد.. لديك فضول لاكتشاف عوالم مجهولة، وتنظر للأمور نظرة فلسفية، وقد تشعر كثيرا بنار مشتعلة بداخلك.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد عام ٢٠٢٠ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

يعد مواليد هذا اليوم من برج القوس إليك حظك اليوم لهذا البرج

عائليا وعاطفيا القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث
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