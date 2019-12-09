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رياضة

كواليس الاتفاق مع كهربا والحصول على توقيعه لـ الأهلي .. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يملك قوة هجومية ضاربة وبأسلوب هجومي مع فايلر المدير الفني الجديد.

وأضاف حتحوت خلال تصريحاته على فضائيةصدى البلد في برنامج الماتش، أن محمود عب المنعم كهربا هو المهاجم الأمثل في التواجد في صفوف الأهلي لدعم خط الهجوم الذي يفتقد الاهلي به رقم "9".

وشرح حتحوت الاتفاق بالكامل الذي تم بين الاهلي وكهربا، لإتمام الصفقة والحصول على توقيع اللاعب لصالح القلعة الحمراء:

- كهربا طلب 20 مليون جنيه.
- صرح الأهلي بـ 5 ملايين جنيه
- اتموا الاتفاق على 9 ملايين جنيه صافي التعاقد.

وأشار حتحوت إلى أن إدارة الأهلي أو مسئولو التعاقدات رفضوا فكرة تساوي كهربا باللاعب الأعلى قيمة في النادي، التي يتقاضها حسين الشحات.

وتابع: "الأهلي عرض على كهربا في النهائية 9 ملايين وحل أزمته مع أفيش البرتغالي، وإنجاز جميع الأمور التي تخص اللاعب قانونيًا ومشاركته مع الفريق رسيمًا بعد الحصول على توقيعه في يناير المقبل لمدة 4 سنوات ونصف.
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