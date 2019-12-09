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رياضة

محمد الشناوي لزوجته على إنستجرام: ألف سلامة عليكي هتبقي أحسن

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
محمد الشناوي وزوجته
محمد الشناوي وزوجته منة عصام
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محمد بدران
نشر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادى الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد الشناوي برفقة زوجته منة عصام، وعلق قائلًا: "ألف سلامة عليكي الله وإن شاء الله هتبقى أحسن من الأول عدى كتير فاضل قليل". ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء الأربعاء القادم في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت قبل العودة للتدريبات صباح اليوم الأحد.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة.

محمد الشناوي لزوجته على إنستجرام: ألف سلامة عليكي هتبقي أحسن
محمد الشناوي لزوجته على إنستجرام: ألف سلامة عليكي هتبقي أحسن
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