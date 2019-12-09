البسوا تقيل ..الأرصاد تنصح المواطنين وتؤكد: أمطار وسقيع في هذا التوقيت

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة وخاصة الاسبوع التالي.



وأضافت شاكر في تصريحات تليفزيونية أن هناك أمطارا الأيام المقبلة ستكون على السواحل الشمالية و القاهرة، خفيفة إلى متوسطة، مشيرة أنها لن تعوق حركة المواطنين.



وعن فصل الشتاء ، أكدت أنه لم يبدأ فعليًا بالرغم من برودة الجو التي نشعر بها ، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بالتزامن مع بدء فصل الشتاء بشكل فعلي بعد أيام قليلة والذي يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة.



كما نصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، بالقيادة البطيئة لقائدى السيارات، لأن الشبورة تزيد كثافتها على الطرق الزراعية في الساعات الأولى من الصباح.



وبالنسبة للأمطار، أكدت أنها ستكون غزيرة بنهاية هذا الأسبوع على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة.



