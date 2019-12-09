طريقة عمل المناقيش السوري الخطيرة

تعتبر المناقيش من ألذ الوجبات السورية التي يفضلها الأفراد، وتسعى كل أم للتنويع بين الوصفات لذلك سنقدم لكي طريقة عمل المناقيش السوري بأقل تكلفة وأسرع طريقة.
مقادير:
4 ملاعق سكر
2 ملعقة ملح
2 ملعقة خميرة فورية
2 كوب ماء دافيء
4 ملعقة لبن بودرة
1 علبة زبادي
1 كوب زيت زيتون
لحشوة اللحم
ربع كيلو لحم
نصف كوب دبس رمان
1 حبة طماطم
1 حبة فلفل
نصف كوب بقدونس
طريقة تحضير مناقيش مشكلة:
* تخلط مقادير العجينة جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاه لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.
* تفرم مكونات حشوة اللحم في الكبة، وتخلط مكونات حشوة الجبن سويًا، وكذلك مكونات حشوة اللبنة بالزعتر.
* تفرد العجينة ثم تضاف بداخلها الحشوة المرغوبة ثم تغلق أطراف العجينة على الحشوة.
* ترص المناقيش على صاج فرن مبطن بورق الزبد.
* تسوى بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق وتقدم.
مقادير:
4 ملاعق سكر
2 ملعقة ملح
2 ملعقة خميرة فورية
2 كوب ماء دافيء
4 ملعقة لبن بودرة
1 علبة زبادي
1 كوب زيت زيتون
لحشوة اللحم
ربع كيلو لحم
نصف كوب دبس رمان
1 حبة طماطم
1 حبة فلفل
نصف كوب بقدونس
طريقة تحضير مناقيش مشكلة:
* تخلط مقادير العجينة جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاه لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.
* تفرم مكونات حشوة اللحم في الكبة، وتخلط مكونات حشوة الجبن سويًا، وكذلك مكونات حشوة اللبنة بالزعتر.
* تفرد العجينة ثم تضاف بداخلها الحشوة المرغوبة ثم تغلق أطراف العجينة على الحشوة.
* ترص المناقيش على صاج فرن مبطن بورق الزبد.
* تسوى بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق وتقدم.