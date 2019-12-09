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طريقة عمل المناقيش السوري الخطيرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر المناقيش من ألذ الوجبات السورية التي يفضلها الأفراد، وتسعى كل أم للتنويع بين الوصفات لذلك سنقدم لكي طريقة عمل المناقيش السوري بأقل تكلفة وأسرع طريقة.

مقادير:
4 ملاعق سكر
2 ملعقة ملح
2 ملعقة خميرة فورية
2 كوب ماء دافيء
4 ملعقة لبن بودرة
1 علبة زبادي
1 كوب زيت زيتون
لحشوة اللحم
ربع كيلو لحم
نصف كوب دبس رمان
1 حبة طماطم
1 حبة فلفل
نصف كوب بقدونس

طريقة تحضير مناقيش مشكلة:

* تخلط مقادير العجينة جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاه لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.

* تفرم مكونات حشوة اللحم في الكبة، وتخلط مكونات حشوة الجبن سويًا، وكذلك مكونات حشوة اللبنة بالزعتر.

* تفرد العجينة ثم تضاف بداخلها الحشوة المرغوبة ثم تغلق أطراف العجينة على الحشوة.

* ترص المناقيش على صاج فرن مبطن بورق الزبد.

* تسوى بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق وتقدم.
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