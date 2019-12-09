تفاصيل السماح بالاختلاط داخل المطاعم والكافيهات في السعودية

قررت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، إلغاء القواعد التي تطلب من المطاعم توفير مدخل خاص بالعزاب منفصل عن مدخل العائلات لمنع الاختلاط، وهو ما يعني السماح بالاختلاط بين الرجال والنساء في المطاعم.



وقالت الوزارة وفق ما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية إنها: "تزيل مطلب المطاعم بوجود مدخل للرجال العزاب وآخر للعائلات" ، وأن المطاعم لم تعد بحاجة إلى "تحديد أماكن خاصة".



وكانت بعض المطاعم والمقاهي في جدة والرياض قد سمحت بالفعل للرجال والنساء غير المرتبطين بالجلوس معًا، لكن القاعدة هي أنه لم يُسمح لهم بالاختلاط في الأماكن العامة.



واعتادت المطاعم والمقاهي في السعودية، بما في ذلك السلاسل الغربية الكبرى مثل ستاربكس، على التقسيم إلى أقسام "عائلية" للنساء بمفردهن أو برفقة أقرباء ذكور، وقسم "فردي" للرجال فقط. وفي المطاعم أو المقاهي الأصغر حجمًا التي لا يوجد فيها مكان للتمييز ، لم يُسمح للنساء بالدخول.



وتستضيف المملكة الآن بانتظام الأحداث الرياضية الدولية والعروض الموسيقية التي يمكن للنساء والرجال حضورها. كما سُمح قبل عامين للنساء لأول مرة بحضور الأحداث الرياضية في الملاعب في أقسام "الأسرة".



كما سُمح للفتيات الصغيرات في السنوات الأخيرة بالوصول إلى التربية البدنية والرياضة في المدرسة.



في أغسطس الماضي، رفعت المملكة حظرًا مثيرًا للجدل على السفر من خلال السماح لجميع المواطنين بالتقدم للحصول على جواز سفر وللمرأة بالسفر بحرية دون وصي ذكر.