خالد الغندور يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة على صفحته بموقع "إنستجرام" فى "الجيم".



وظهر الغندور داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية ويستعرض لياقته البدنية، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.



يذكر أن الزمالك حقق فوزًا على منافسه أول أغسطس بهدفين دون رد فى المبارة التى أقيمت أول أمس على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جواره أندية مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، واحتل المركز الثاني بعد مازيمبي صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط.



بينما يحتل المركز الثالث والرابع أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي برصيد نقطة لكل منهما.



