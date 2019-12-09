مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 -12- 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الإثنين، 9-12-2019، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الإنجليزي والبرتغالي.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين 9-12-2019، في التقرير التالي:



الدوري الإنجليزي الممتاز



يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2".



الدوري البرتغالي الممتاز



يستقبل ريو آفي نظيره جل فيسنتي، في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب "دوس أركوس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.