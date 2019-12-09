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مرأة

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
الشيف علاء الشربينى
الشيف علاء الشربينى
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هاجر هانئ
تعرض أمس الشيف علاء الشربينى مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E، لوعكة صحية، أدت إلى خضوعه إلى عملية انسداد شرايين فى القدم.

وفى هذا السياق كشفت الدكتورة ريهام عبد الناصر، أستشارى اوعية دموية ، عن بعض الأعشاب الطبيعية و الصحية التى تساعد فى علاج انسداد شرايين القدم، وتتمثل في ...

– الكركم
من أكثر البهارات الشائعة والتي تستخدم في علاج انسداد الشرايين ، بالإضافة إلى ذلك يحافظ على صحة القلب ووظائفه الحيوية ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ، مضادات الالتهابات والمواد الواقية من الجلطات.

ويساعد الكركم على خفض نسبة الكوليسترول ، استرخاء الأوعية الدموية وليونتها ، ينصح بتناول ملعقة صغيرة من الكركم مع عسل النحل مرتين في اليوم .

- الحلبة
تحتوي على مادة السابونين التي تساهم في علاج انسداد الشرايين حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار ، كما أنها غنية بالألياف المفيدة لصحة الشرايين.

ويمكن تناول الحلبة عن طريق نقعها ليلا وتناولها صباحا ويمكن تحليها بإضافة القليل من عسل النحل .

- الفلفل الحار
تعمل مادة الكابسنسين الموجودة في الفلفل على خفض مستوى الكوليسترول ، مما يساعد في علاج انسداد الشرايين ، يمكن إضافة لبعض الأطباق خلال النظام الغذائي يوميا .

– الثوم
غني بالعناصر الغذائية الفعالة في علاج انسداد الشرايين ، والتي تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتعطيها الليونة مما يزيد من سهولة سريان الدم خلالها ، كما أنه يساعد على خفض معدلات الكوليسترول السيئ في الدم مما يساهم في العلاج .

- الزنجبيل
يساعد على مرونة الشرايين وعلاج الانسداد ويخفض الكوليسترول الضار ، ينصح بتناول شاي الزنجبيل 3 مرات يوميا أو إضافته أثناء تحضير الطعام .
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