بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

تعرض أمس الشيف علاء الشربينى مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E، لوعكة صحية، أدت إلى خضوعه إلى عملية انسداد شرايين فى القدم.



وفى هذا السياق كشفت الدكتورة ريهام عبد الناصر، أستشارى اوعية دموية ، عن بعض الأعشاب الطبيعية و الصحية التى تساعد فى علاج انسداد شرايين القدم، وتتمثل في ...



– الكركم

من أكثر البهارات الشائعة والتي تستخدم في علاج انسداد الشرايين ، بالإضافة إلى ذلك يحافظ على صحة القلب ووظائفه الحيوية ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ، مضادات الالتهابات والمواد الواقية من الجلطات.



ويساعد الكركم على خفض نسبة الكوليسترول ، استرخاء الأوعية الدموية وليونتها ، ينصح بتناول ملعقة صغيرة من الكركم مع عسل النحل مرتين في اليوم .



- الحلبة

تحتوي على مادة السابونين التي تساهم في علاج انسداد الشرايين حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار ، كما أنها غنية بالألياف المفيدة لصحة الشرايين.



ويمكن تناول الحلبة عن طريق نقعها ليلا وتناولها صباحا ويمكن تحليها بإضافة القليل من عسل النحل .



- الفلفل الحار

تعمل مادة الكابسنسين الموجودة في الفلفل على خفض مستوى الكوليسترول ، مما يساعد في علاج انسداد الشرايين ، يمكن إضافة لبعض الأطباق خلال النظام الغذائي يوميا .



– الثوم

غني بالعناصر الغذائية الفعالة في علاج انسداد الشرايين ، والتي تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتعطيها الليونة مما يزيد من سهولة سريان الدم خلالها ، كما أنه يساعد على خفض معدلات الكوليسترول السيئ في الدم مما يساهم في العلاج .



- الزنجبيل

يساعد على مرونة الشرايين وعلاج الانسداد ويخفض الكوليسترول الضار ، ينصح بتناول شاي الزنجبيل 3 مرات يوميا أو إضافته أثناء تحضير الطعام .